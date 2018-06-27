10 معلومات عن نفق النهضة بمنطقة جامعة القاهرة للقضاء على الاختناق المرورى

كتب إبراهيم سالم

تواصل محافظة الجيزة العمل على الانتهاء فى أسرع وقت ممكن من إنشاء نفق النهضة بمنطقة جامعة القاهرة، لحل الضغط المرورى، ومنع حدوث أى اختناقات وزحام بتلك المنطقة، وإحداث أكبر قدر من السيوة المرورية.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن نفق النهضة، فى السطور التالية:-

1- أعمال بناء النفق بالكامل تتم تحت إشراف إدارة التخطيط والبحوث الفنية بالمرور.

2- مدة العمل لإنشاء نفق النهضة سنة كاملة.

3- يتم افتتاح المرحلة الأولى للنفق نهاية يونيو الحالى.

4- إعلان دخول النفق الخدمة أمام السيارات نهاية العام الحالى.

5- النفق سيكون باتجاهين بعرض 8 أمتار لكل اتجاه، حيث يكون الاتجاه الأول بطول 800 متر بدءا من محطة المياه بشارع الجيزة، وصولا إلى شارع ابن سينا باتجاه ميدان الجيزة.

6- سيكون هناك نفق فرعى يبدأ من أسفل شارع عبد السلام عارف خلف المديرية يمينا للدخول إلى شارع النهضة، ويستخدم القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النهضة أو جامعة القاهرة.

7- الاتجاه الثانى سيكون للقادم من ميدان الجيزة بدءا من شارع ابن سينا وصولا إلى شارع أحمد نسيم أمام مقر السفارة السعودية القديم بطول 500 متر ومتجها لميدان الجلاء.

8- بمجرد الانتهاء من بناء النفق سيتم تغيير اتجاه بعض الشوارع أمام حركة السيارات.

9- الهدف منه إحداث أكبر قدر من السيولة المرورية وإلغاء تقاطع النهضة وإزالة أى اختناقات مرورية خلال أوقات الذروة.

10- التكلفة الإجمالية لنفق النهضة بلغت 406 ملايين جنيه، والمحافظة ساهمت فى النفق بـ100 مليون جنيه.