"يموت الإخوانى وشائعاته بتجرى".. 8 آلاف جنيه فاتورة كهرباء موحدة لأعضاء الإرهابية

كتب محمود حسن

ربما صادفت أثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعى أمس، الثلاثاء، هذا البوست الساخر، الذى يروى فيه صاحبه أن فاتورة الكهرباء قد جاءت له بمبلغ كبير، متهكما أن السبب هو أن والدته نست إغلاق المفاعل النووى الموجود تحت الحوض، إذا كنت قد قرأت هذا "البوست" وأعجبك، فأعلم أنك كنت ضحية لـ "اللجان الإلكترونية" لجماعة الإخوان الإرهابية.

الجماعة التى تنشط مؤخرا لمحاولة استفزاز مشاعر المواطنين وغضبهم، مستخدمة عدة طرق مثل نشر الشائعات الكاذبة، أو استخدام "البوستات الساخرة" من واقعة وهمية، مثل قصة "فاتورة الكهرباء" والتى جاءت بمبلغ 8029 جنيها، وهو المبلغ الذى بمجرد أن تكتبه فى خانة البحث لتجد أن عشرات من أعضاء الكتائب الإلكترونية نشروا نفس المحتوى، فى توقيت واحد تقريبا، وهو الأسلوب الذى بدأوا يستخدمونه مؤخرا.

"اليوم السابع" تتبع مصدر الشائعة، فوجدنا أن أصحابها هى حسابات مجهولة تستخدم صور أشخاص آخرين سرقت من على مواقع التواصل، وتتعمد اختيار صور لفتيات غير محجبات، وأقباط لإبعاد الشبهة عن حساباتهم، وكذلك صفحات دشنها أصحابها فى البداية مستخدمين صورا فاضحة، قبل أن يتغير نشاطها بالكامل ليتحول إلى نشر الشائعات والفضائح.

المثير للسخرية، أن اللجان الموجودة فى دولتى قطر وتركيا، لم تلحظ أن زيادة فاتورة الكهرباء أصلا لم يتم تطبيقها حتى اللحظة، إذ من المفترض أن يتم تطبيقها على فاتورة شهر يوليو، والتى سيتسلمها المواطنون فى أغسطس، وستكون الزيادة بمتوسط نسبة 26% فقط على المواطنين.

استخدام رقم محدد وهو 8029 جنيها فى المبلغ المستحق لفاتورة الكهرباء، من عدة حسابات، لفت أنظار العديد من متابعين مواقع التواصل الاجتماعى، الذين استخدموها للسخرية، فغرد أحد مستخدمين موقع "تويتر" قائلا: "فيه إيه يا جماعة كلكم جالكم فاتورة الكهرباء 8029 جنيها؟"، فيما كتب آخر: "فاتورة الكهربا جت 200 جنيه وده استهلاكنا علشان معندناش مفاعلات نووية تحت الحوض زى الناس الشقية"، وكتب آخر: "مركز أشرف لإصلاح المفاعل النووى للى أمهم نسيته شغال تحت الحوض وفاتورة الكهرباء جتلهم 8029.. جتكم نيلة لجان أغبياء حتى فى كتابة مبلغ الفاتورة".