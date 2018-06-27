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الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:21 م
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وقف جديد لإطلاق النار اعتبارا من الأحد فى شرق أوكرانيا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:46 م
وقف جديد لإطلاق النار اعتبارا من الأحد فى شرق أوكرانيا قوات الجيش الأوكرانى
أ ف ب
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أعلنت كييف الأربعاء أن وقفا لإطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكرانى سيدخل حيز التنفيذ الأحد إثر اتفاق لمجموعة الاتصال لأوكرانيا.

وقال داركا اوليفر المتحدث باسم الممثل الأوكرانى فى المجموعة على فيسبوك "بسبب بدء موسم الحصاد تؤكد مجموعة الاتصال الدعم التام لأطراف النزاع لوقف لإطلاق النار غير محدد زمنيا يطبق اعتبارا من الاول من يوليو".

وهذه الهدنة الجديدة لمجموعة الاتصال التى تضم ممثلين عن كييف وموسكو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تسمح بتمديد وقف إطلاق النار الذى طبق فى 30 مارس.

وأعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون "تسجيل عدد أكبر من خروقات وقف إطلاق النار فى (المناطق الانفصالية) فى دونيتسك ولوغانسك" الثلاثاء من الإثنين.

وقتل جندى أوكرانى الأربعاء وأصيب اثنان فى مواجهات مع المتمردين الموالين لروسيا قرب خط الجبهة كما أعلن الجيش الأوكرانى.

وأضاف الجيش أن جنديين أوكرانيين قتلا فى 15 يونيو فى شرق البلاد.

 

 


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