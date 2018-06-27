وزير الكهرباء: لأول مرة منذ بداية الصيف الحمل الأقصى يصل 30 ألف ميجاوات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء سجل منذ قليل، أقصى حمل على الشبكة منذ بداية الصيف الحالى، مؤكدا أن أقصى حمل على الشبكة بلغ 30 ألفا و 300 ميجا وات.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الحمل يعد أعلى حمل سجلته الشبكة منذ بداية الموجة الحارة ومع ذلك لم يلجأ مركز التحكم القومى لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار على المواطنين، نتيجة التوسعات التى حدثت على مدار الـ 5 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن ما تم إضافته خلال الـ5 سنوات الماضية بلغ 25 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن قدرة الشبكة القومية للكهرباء أصبحت تفوق احتياجات المواطنين و أصبحت نسب الاحتياطى تعادل النسب العالمية وتزيد عنها فى بعض الأيام.