وزير الصناعة يستدعى قيادات التنمية الصناعية فى اجتماع عاجل

كتب إسلام سعيد

استدعى المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، منذ قليل، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة إلى مقر الوزارة بصورة عاجلة.

ولم يتضح حتى الآن سبب استدعاء قيادات الهيئة رغم أن الوزير اجتمع فى وقت سابق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث عدد من الملفات.

يشار إلى أن اليوم السابع انفرد صباح اليوم بنشر تفاصيل فسخ التعاقد بين هيئة التنمية الصناعية وبين شركة مان كاى التي كان من المقرر أن تقوم بإنشاء مدينة النسيج فى السادات بالمنوفية على مساحة3.1 مليون متر مربع.

وسحبت هيئة التنمية الصناعية، قطعتين أرض (7 و 8) فى مدينة السادات الصناعية بالمنوفية لعدم جدية شركة مان كاى وعدم سداد خطاب ضمان بـ31 مليون جنيه وكذلك بعض المخالفات المتعلقة بأوراق الشركة.