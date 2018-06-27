الرئيسية تقارير مصرية وزير الصحة يوافق على تعيين رنا زيدان مدير للعلاقات الصحية الخارجية الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:01 م الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كتب وليد عبد السلام إضافة تعليق وافقت الدكتورة هالة زايد على تعيين الدكتورة رنا زيدان مديرا للعلاقات الصحيه الخارجيه بوزارة الصحة. يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على تعيين الدكتور أحمد السبكى مساعدا للوزير لشؤن الرقابة والمتابعة . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. كيف تؤمن وزارة الصحة عمليات نقل الدم للمرضى منعا لنقل العدوى وزارة الصحة تتصدى لسماسرة بيع "الدم" و"الأعضاء" عبر مواقع التواصل.."العلاج الحر" يتقدم ببلاغ لحظر موقع إلكترونى مخصص لاصطياد الزبائن.. وهالة زايد: لدينا 220 بنك دم وباب الوصايا مفتوح للراغبين بالتبرع بأعضائهم صور.. وكيل وزارة الصحة يشدد علي ضرورة تطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية الصحة العلاقات الصحية الخارجية الرقابة والمتابعة السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل 5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة