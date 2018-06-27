وزير الصحة يوافق على تعيين رنا زيدان مدير للعلاقات الصحية الخارجية

كتب وليد عبد السلام

وافقت الدكتورة هالة زايد على تعيين الدكتورة رنا زيدان مديرا للعلاقات الصحيه الخارجيه بوزارة الصحة.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على تعيين الدكتور أحمد السبكى مساعدا للوزير لشؤن الرقابة والمتابعة .