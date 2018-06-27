وزير الرى: ضخ مليون متر مياه يومياً للعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم حالياً دراسة انشاء 5 محطات على مصرف عموم الشركات بالإسكندرية، لتعويض نحو مليون متر مكعب يومى، سيتم ضخها للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من تأهيل محطات المراشدة (1-2-3 ) بقنا لخدمة 12.5 الف فدان ضمن مشروع المليون ونصف فدان بجانب تجهيز محطتي السلام "5،6 " التابعين لمشروع ترعه الشيخ جابر بشمال سيناء لتوفير المياه لمساحة 270 الف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن خطة المصلحة نجحت فى رفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، حيث تم خلال الثلاث سنوات السابقة الإنتهاء من محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً منها انشاء محطة النصر 4 بتكلفة 85 مليون جنية لخدمة زمام 170 الف فدان و انشاء محطة الحارس الجديدة بتكلفة 90 مليون جنية لخدمة زمام 90 الف فدان، و انشاء محطة صرف زغلول بتكلفة 90 مليون جنية لخدمة زمام 20 ألف فدان و انشاء محطة ترعة النور بتكلفة 20 مليون جنية لخدمة زمام 11 الف فدان و انشاء محطة محيط زغلول بتكلفة 20 مليون جنية لخدمة زمام 12 الف فدان و انشاء محطة العياط الجديدة ببنى سويف بتكلفة 75 مليون جنية لخدمة زمام 90 ألف فدان.

وأشار رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إلى أنه جارى الإنتهاء من انشاء واحلال وتجديد (5 )محطات بتكلفة اجماليه 250 مليون جنية لخدمة زمام 134 الف فدان وهى محطة رى قوته و محطة بنى صالح ببنى سويف ومحطتى الشباب (A1-A2) بالشرقيه و محطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة السلسلة بكوم امبو، وجارى أيضا إنشاء (4) محطات ضمن لخطة العاجلة بمنطقة غرب الدلتا لمجابهة أزمة السيول والامطار وهى محطات( الدشودى - تروجا - شريشرا -الخيرى )بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (ادارة المياة ) و بتمويل من صندوق تحيا مصر بتكلفة 990 مليون جنيه، لافتاً إلى أن منظومة الإحلال والتجديد لهذه المحطات تأتى لمواكبة التغيرات المناخية وكذلك زيادة الطلب للرى بالمنطقة و لاستيعاب الزمامات الجديدة، كما أنه روعى فى تصميم المحطات أن تكون بأعلى تكنولوجيا و المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة وكذلك روعى فى الاعمال المدنية طبيعة المنطقة وكثرة الأمطار بها وتم أخذ ذلك فى الاعتبار وذلك بعزل السقف لتكون المحطة منشائها المدنى آمن.

و فى إطار سياسة الوزارة نحو استغلال جميع مصادر المياه المتاحة وإعادة إستخدام مياة الصرف وبالاشتراك مع وزارة الاسكان والهيئة الهندسية قامت المصلحة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات لمحطتى بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع توصيل (5 مليون متر مكعب يومى) إلى ترعة السلام بعد إعادة معالجة المياه بتكلفة 650 مليون جنيه .

وأضاف أنه يتم حاليا طرح أعمال انشاء عدد من المحطات، وتشمل محطة مصرف (7) ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة.وجارى طرح محطتى اسنا وابريم بتمويل من الصندوق السعودى للتنميه ومحطة النصر 5 وقورته وقسطل بتمويل من منظمة الاوفيد وذلك ضمن خطة المصلحة خلال 15 سنه القادمه لاحلال وتجديد وإنشاء 108 محطة بتكلفة حوالى 440 مليون يورو، و التى تعمل على خفض منسوب مياه الصرف الزراعى، وتحسين التربة وزيادة الانتاجية للزراعة بالإضافة للتعامل مع التغيرات المناخية و الأزمات.

ولفت عبد العاطى إلى أنه فى اطار خطة المصلحة لرفع كفاءة المحطات القائمة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة من قطع غيار فقد قامت المصلحه بإصدار أوامر إلى الإنتاج الحربى (مصنع 99) لتصنيع قطع غيار للمحطات بتكلفة (39) مليون جنيه، وجارى أيضا إصدار أوامر لقطع غيار إستيرادية تمويل البنك الإسلامى للتنمية بمبلغ (4 مليون دولار) لمحطات المصلحة، فيما تم تصنيع شبك أعشاب و كراسى وأعمدة وجلب بمعرفة ورش المصلحة لتوفير إحتياجات المحطات والحد من الاستيراد للمهمات الأجنبية وتركيبها بأعمال العمرات بتكلفة 17 مليون جنية مصرى، وتم الانتهاء من تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات غرب الدلتا بتكلفة اجماليه 13 مليون جنيه مصرى، و جارى تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات المصلحة بكوم امبو وادفو بتكلفة 42 مليون جنيه مصرى.