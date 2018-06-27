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وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح واستلام 3 مليون و 150 ألف طن

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:12 ص
وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح واستلام 3 مليون و 150 ألف طن الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلــن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام فى شراء  3 مليون و 150 ألف طن قمح محلى ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 570 إلى 600 جنيه للإردب، حسب درجة النقاوة منذ فتح باب توريد القمح اعتبارا من 15\4\2018 .

 وقال الوزير فى تصريحات اليوم الأربعاء إن  وزارة التموين تسلمت نحو 3 مليون و 30 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى 120 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاع العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة  لافتا إلى  أن أربعة  جهات حكومية ساهمت فى إنجاح موسم التوريد هذا العام حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضـارب نحو مليون طن وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و 200 ألف طن وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 125 ألف طن وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعى نحو  700 ألف طن وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 12 مليار جنيه.

وشدد الوزير على التزام كل الجهات المشاركة في موسم توريد القمح  بعمليات التخزين الجيد فى الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال المشروع القومى للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.

وأشار الوزير إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم التوريد لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى

 


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