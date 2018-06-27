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وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.5%

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:52 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.5% الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الثلاثاء الموافق 26/6/2018  بحضور  الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالى 2017/2018 .

وفى سياقٍ متصل أعلنت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام امتحان دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع أن النسبة المئوية للنجاح قد بلغت (93.5%) وقد جاءت نتيجة امتحان الدور الأول على النحو التالى:-

-  عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (1030) طالب/ طالبة.

-   عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (1027) طالب/ طالبة.

-  عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (963) طالب/ طالبة.

-  عدد الطلاب الراسبين (3) طلاب.

-  عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو (64) طالبًا/ طالبة.

ومن الجدير بالذكر أن امتحان الدور الثاني لامتحان دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب وامتحان دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالى سيعقد بمشيئة الله – تعالى – اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28/7/2018.


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