وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.5%

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الثلاثاء الموافق 26/6/2018 بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالى 2017/2018 .

وفى سياقٍ متصل أعلنت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام امتحان دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع أن النسبة المئوية للنجاح قد بلغت (93.5%) وقد جاءت نتيجة امتحان الدور الأول على النحو التالى:-

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (1030) طالب/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (1027) طالب/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (963) طالب/ طالبة.

- عدد الطلاب الراسبين (3) طلاب.

- عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو (64) طالبًا/ طالبة.

ومن الجدير بالذكر أن امتحان الدور الثاني لامتحان دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب وامتحان دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالى سيعقد بمشيئة الله – تعالى – اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28/7/2018.