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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول اكتشاف بقعة زيتية على شاطئ خليج السويس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:53 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول اكتشاف بقعة زيتية على شاطئ خليج السويس أثار بقعة الزيت بخليج السويس
كتب وائل ربيعى
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تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول اكتشاف المعهد لبقعة زيتية على شاطئ خليج السويس المواجه لمقر فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة.

وأشار التقرير إلى أن البقعة تمتد على الشاطئ بطول 1 كم وعمق 2 متر من الشاطئ، وأكدت د. سوزان خليف أنه فور اكتشاف البقعة الزيتية أصدرت توجيهاتها على الفور بسرعة التعامل مع الحدث والمتابعة الفورية، حيث تم التنسيق مع لجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد، وكذلك التواصل مع د. منال صبرة مدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة والتى تواصلت بدورها مع جهاز شئون البيئة لمعاينة الموقع للوقوف على الأسباب ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.

 


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