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وزير الاوقاف يغادر الى الأقصر غدا لأداء واجب العزاء فى شقيقة شيخ الأزهر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:49 ص
وزير الاوقاف يغادر الى الأقصر غدا لأداء واجب العزاء فى شقيقة شيخ الأزهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يغادر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا الخميس إلى محافظة الأقصر لأداء واجب العزاء فى شقيقة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر التى وافتها المنية فجر اليوم وشيعت جنازتها منذ قليل بمقابر الأسرة بالأقصر.

ويتلقى الامام الاكبر فى مسقط رأسه بالأقصر عصر اليوم  العزاء فى شقيقته من وفود المعزين وقيادات الدولة والمواطنين على مدى ثلاثة أيام.

من جانبهم نعى عدد من قادة العالم الاسلامى شقيقة الامام الاكبر، وجاء فى مقدمتهم الشيخ أحمد تميم مفتى اكرانيا، كما نعى الدكتور على النعيمى رئيس اللجنة العلمية العليا للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة بأبو ظبى الراحلة، وقدم د. محمد البشارى نائب رئيس لجان المجلس العالمى المجتمعات المسلمة تعازيه، وقدم مهاجرة زيان الأمين العام للهيئة الاوربية للمراكز الاسلامية تعازيه.

 

 


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وفاة شقيقة شيخ الازهر

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