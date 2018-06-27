وزير الأوقاف يتوجه بخالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته

كتب – إسماعيل رفعت

توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص العزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى وفاة شقيقته سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يخلفهم فيها خيرا.

ويتلقى الامام الأكبر فى مسقط رأسه بالأقصر عصر اليوم العزاء فى شقيقته من وفود المعزين وقيادات الدولة والمواطنين على مدى ثلاثة أيام.

من جانبهم نعى عدد من قادة العالم الإسلامى شقيقة الإمام الأكبر، وجاء فى مقدمتهم الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا.

كما نعى الدكتور على النعيمى رئيس اللجنة العلمية العليا للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة بأبو ظبى الراحلة، وقدم الدكتور محمد البشارى نائب رئيس لجان المجلس العالمى المجتمعات المسلمة تعازيه، وقدم مهاجرى زيان الأمين العام للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تعازيه.