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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:28 ص
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وزيرة الصحة تستعرض غدا خطط مواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:00 ص
وزيرة الصحة تستعرض غدا خطط مواجهة الزيادة السكانية الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن القطاع سيعرض على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، غدًا الخميس، خطته لخفض الزيادة السكانية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، فى تصريح لليوم السابع، أن القطاع مؤهل للعمل فى الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الصحية الخاصة بالصحة الإنجابية وتحسين الخصائص السكانية.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أن هناك تنسيقا كبيرا مع مديريات الشئون الصحية لتوفير كل وسائل تنظيم الأسرة فى جميع الوحدات والعيادات المتحركة والثابتة، ورفع نسب التوعية بين السيدات فى سن الإنجاب.


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تنظيم الأسرة




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