واشنطن تنتقد الاتحاد الأوروبى وتدابيره الجمركية ردا على الرسوم الأمريكية

(أ ف ب)

وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبى، أمس الثلاثاء، آخذة عليه تدابيره الجمركية ردا على الرسوم الأمريكية المشددة، ونددت باستخدام "الأوروبيين والذين يتبعونهم" مثل الصين قواعد منظمة التجارة العالمية بصورة "خبيثة" و"زائفة".

ورأى ممثل التجارة الأمريكى روبرت لايتهايزر في بيان مساء الثلاثاء أن "الاتحاد الأوروبى اختلق نظرية قانونية لا أساس لها" لتبرير فرض رسوم جمركية ردا على الضرائب الأميركية على الصلب.

واتهم "الاتحاد الأوروبي وآخرين" بينهم الصين بـ"تحوير قواعد منظمة التجارة العالمية حتى تعني ما يحلو لهم متى يحلو لهم".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي والصين بفرضهما رسوما جمركية مؤخرا "يتجاهلان قواعد منظمة التجارة العالمية حين يناسبهما ذلك".

وكتب أن الإدارة الأمريكية تعتبر تدابير الرد من قبل شركائها التجاريين غير مبررة لأن الولايات المتحدة لها الحق في حماية صناعة الصلب الأميركية من طرف واحد "باسم الأمن القومي".

وحذر بأنه "إزاء هذه الرسوم الجمركية غير المبررة، ستتخذ الولايات التمحدة التدابير الضرورية لحماية مصالحها".

وهدد الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، وبفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع صينية قد تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار.

وإثر فرض واشنطن رسوما مشددة بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، رد الأوروبيون الجمعة بفرض رسوم جمركية على 3,2 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلى ديفيدسون والويسكي والجينز.

وندد لايتهايز في بيانه بالتدابير الأوروبية مشيرا إلى أنها "مصممة لمعاقبة الشركات الأمريكية وعمالها".

وصدر هذا الموقف في وقت أعلنت شركة هارلى ديفيدسون الشهيرة أنها ستنقل إنتاجها المخصص للتصدير إلى خارج الولايات المتحدة لتفادي دفع الرسوم المشددة على الدراجات النارية التي تبيعها في إوروبا والتي تمثل حوالى 17% من مبيعاتها. وكان لهذا القرار وقعا شديدا وأغضب ترامب الذى انتقد الشركة الثلاثاء على تويتر.

وكتب الرئيس "إن دراجة هارلي ديفيدسون لا ينبغي أن تصنع أبدا في بلد آخر. أبدا!".