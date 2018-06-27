هيئة قضايا الدولة تكرم أسر أعضاء الهيئة المتوفين أثناء خدمتهم

فى لفتة طيبة وسابقة هى الأولى فى الهيئات والجهات القضائية قام المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة وبحضور المستشار محمد ماضى النائب الأول لرئيس الهيئة والمستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام و المستشار نائب رئيس الهيئة أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة والسادة المستشارين على ميدان نائب رئيس الهيئة ؛ سمير القماش نائب رئيس الهيئة ؛ المستشار وليد صالح ؛ المستشار أحمد مسعود أعضاء إدارة الرعاية الصحية، بتكريم أسر المستشارين الذين توفاهم الله أثناء الخدمة وتسليم كلا منهم شيك بالمبالغ التى تم إقرارها من قبل مجلس إدارة صندوق الطوارئ بهيئة قضايا الدولة والتى قدرت بمبلغ 250000 ج مائتين وخمسون ألف جنيه لكل أسرة وذلك تأكيدا لروح التعاون بين أعضاء الهيئة سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها ودعما لأسرهم صحيا واجتماعيا وتعليميا.

وقال المستشار أحمد مسعود إن هذا الصندوق انفردت بإنشائه الهيئة دون غيرها من باقى الهيئات القضائية، ويساهم فى رعاية أسر المتوفين من الناحية العلاجية والتعليمية والمساهمة فى زواج أبناء وبنات المتوفين من مستشارى هيئة قضايا الدولة.