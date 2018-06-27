نواب يدعون الرئيس الإيرانى إلى تغيير فريقه الاقتصادى

أ ف ب

طلب ثلثا النواب الإيرانيين، فى خطاب وجهوه إلى الرئيس حسن روحاني، تغيير فريقه الاقتصادى، نظراً "للنتائج السيئة" التي حققتها الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاربعاء.

وورد فى مقتطفات من الرسالة نشرتها الوكالة أن "النتائج السيئة لكبار المسؤولين الاقتصاديين فى السنوات الأخيرة تسببت فى زيادة انعدام الثقة لدى المواطنين إزاء القرارات التى تم الإعلان عنها أو تنفيذها فى الأمور الاقتصادية".

وقالت الوكالة إن الخطاب وجهه 187 نائباً من أصل 290 فى مجلس الشورى دون أن تذكر أسماءهم.

ودعا هؤلاء روحاني إلى التحرك بشكل عاجل من أجل إحداث تغيير فى قيادة الفريق الاقتصادى بهدف جعله يتحلى "بالديناميكية" و"يفهم" الوضع الاقتصادى قبل أن يتخذ مجلس الشورى قراراً بهذا الشأن.