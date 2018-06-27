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ننشر صور توقيع اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:58 م
ننشر صور توقيع اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان اتفاق الخرطوم للسلام فى جنوب السودان
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
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وقعت الأطراف المتنازعة بدولة جنوب السودان، فى القصر الجمهورى بالعاصمة السودانية الخرطوم، على اتفاقية السلام لتنهى حقبة من الحرب الأهلية استمرت عدة سنوات بحسب صور أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية دونالد ياماهوتو، أعرب عن ترحيب بلاده بجولة مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان التى تعقد حاليا بالخرطوم، مثمناً الاختراق المهم الذى تم تحقيقه.

 وأكد ياماهوتو - فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد - دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التى يضطلع بها السودان فى هذا الصدد..متمنياً أن يتواصل التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين حول كافة القضايا خاصة المتعلقة بتحقيق وتعزيز حالة الأمن والسلم الإقليميين ومعالجة قضايا المنطقة خدمةً لمصالح شعوبها.

اتمام المصالحة فى الخرطوم
اتمام المصالحة فى الخرطوم

 

الرئيس البشير يتوسط لحل الأزمة فى جنوب السودان
الرئيس البشير يتوسط لحل الأزمة فى جنوب السودان

 

زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار
زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار

 

سلفا كير رئيس جنوب السودان
سلفا كير رئيس جنوب السودان

 

عمر البشير الرئيس السودانى
عمر البشير الرئيس السودانى

 


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توقيع اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان فى الخرطوم

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جنوب السودان

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