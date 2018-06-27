نقابة المعلمين: إعانات مالية لمراقبى الثانوية العامة المصابين فى حادث سير

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، تقديم إعانات مالية لعدد 14 حالة من الزملاء المعلمين الذين أصيبوا فى حادث سيارة أثناء توجههم إلى مركز دشنا بمحافظة قنا قادمين من مركز البلينا بمحافظة سوهاج؛ للمراقبة على أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة المكتب عن موافقة أكاديمية ناصر العسكرية على إقامة دورة تدريبية للمعلمين، بمقر النقابة العامة، برسوم مخفضة، موضحة أن حجز الدورة وتسديد الرسوم من خلال إدارة الحسابات بالنقابة العامة، مع إحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة، وسيتم الإعلان عن موعد التدريب فور اكتمال عدد 60 معلما، وتتوالى الدورات كلما اكتمل 60 معلما آخرين.

وخلال اجتماعها، استعرضت هيئة المكتب التشطيبات النهائية وأعمال الصيانة التى تم إنجازها لعمارات المعلمين برأس البر، خاصة فى ظل استقبال الموسم الصيفى.



