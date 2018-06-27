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نقابة الأطباء: المحكمة قضت بالحبس عامين للمتهمين بالاعتداء على طبيب بدمياط

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:20 م
نقابة الأطباء: المحكمة قضت بالحبس عامين للمتهمين بالاعتداء على طبيب بدمياط نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنايات دمياط، أصدرت حكما أمس الثلاثاء، بالسجن عامين مع النفاذ، على المتهمين بالاعتداء بالضرب على الطبيب وائل رضوان، والذى يعمل بمستشفى دمياط العام، مما ادي الي إصابته بكسور في انفه ووجهه عن طريق الاعتداء عليه بعصا غليظة.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الواقعة بدأت فى أواخر شهر مايو الماضي، حيث قام أهالى مريضة تتلقى العلاج بمستشفى دمياط العام بالاعتداء بالضرب علي الطبيب الشاب مما أدى إلى كسر في أنفه وإصابته بكدمات متفرقة وشرخ في الجمجمة، واستخدم أحدهم عصا غليظة، وضربه ضربات متتالية على رأسه، الأمر الذي أفقده الاتزان.
 
وأضافت،: على الفور قامت نقابة أطباء دمياط بتحرير محضر شرطة ضد الجناة وتم التحقيق به في سرايا النيابة والذي استغرق قرابة 5 ساعات  وتم توجيه الاتهام  للمعتدين ومن ثم تم متابعة القضية، ومداولة الجلسات في 5 يونيو الحالى، وايضا جلسة بتاريخ 12 يونيو، بحضور اعضاء النقابة والمستشار القانوني للنقابة وتم حجز الدعوى للحكم والذى صدر حضوريا علي المتهمين بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ".
 
 

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