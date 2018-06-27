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نظر الاستئناف على حكم عدم الاختصاص بغلق مكتب الـbbc فى القاهرة 25 يوليو

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:02 م
نظر الاستئناف على حكم عدم الاختصاص بغلق مكتب الـbbc فى القاهرة 25 يوليو محكمة عابدين - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، جلسة 25 يوليو المقبل، لنظر الاستئناف على حكم أول درجة القاضى بعد الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب "بى بى سي" فى القاهرة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، التى يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر.

وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، أن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة فى مجال حقوق الإنسان.

 


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