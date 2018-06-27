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نشر التشكيل الجديد لمجلس الدولة.. خروج "الدكرورى" والإعلان رسميا الاثنين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:50 م
نشر التشكيل الجديد لمجلس الدولة.. خروج "الدكرورى" والإعلان رسميا الاثنين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تنعقد الاثنين المقبل، الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، وسيتم وقتها الإعلان الرسمى عن التشكيل الجديد الخاص بالمجلس ويبدا العمل به أول أكتوبر المقبل.

 

ويخرج من المجلس الخاص هذا العام كل من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والذى سيلقى آخر كلماته اليوم بالجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والمستشار أحمد أبوالنجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.

 

ومن المرتقب تصعيد كل من المستشارين يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى، النواب الأقدم بمجلس الدولة.

 

وسيتولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، باعتباره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار يحيى دكرورى.

 

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة أنه تم تأجيل انعقاد عمومية مستشارى مجلس الدولة، لترقية نواب ووكلاء المجلس ليوم الاثنين المقبل، وسيتم إبلاغ المستشارين بالموعد بدلًا من الأحد باعتباره إجازة رسمية أعلن عنها مجلس الوزراء أول أمس.

 


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