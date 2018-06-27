ميركل تعقد اجتماع حكومتها الأسبوعى وسط حالة من الانقسام حول الهجرة

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر المستشارية فى العاصمة الألمانية برلين.

ويأتى الاجتماع وسط حالة من الانقسام داخل التحالف الحكومى جراء الكيفية التى يمكن التعامل بها مع أزمة اللاجئين، وهو الأمر الذى أثار انتقادات كبيرة فى الأيام الماضية.



ميركل فى حوار مع أحد الوزراء على هامش الاجتماع



الانقسام يضرب الحكومة الألمانية حول الهجرة



جانب من اجتماع الحكومة



المستشارة الألمانية ونظرة هائمة أثناء الاجتماع



ميركل أثناء الاجتماع



أنجيلا ميركل



ميركل وحديث جانبى أثناء الاجتماع