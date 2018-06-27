موظف بالمعاش بقتل زوجتة بآلة حادة بسبب خلافات عائلية بينهم فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكتت مباحث مركز أشمون بالمنوفية،من ضبط موظف بالمعاش ،لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مركز شرطة أشمون عن بلاغ بعض الأهالى بوفاة سيدة بمنزلها .

بالإنتقال والفحص تبين وفاة " س س ع " ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين اصابتها بجروح رضية بالرأس ،وبسؤال زوجها " ع ع أ "بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيامة بالتعدى علي المجنى عليها بالضرب بأداه حادة قطعة حديدية ، وإحداث اصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .