مندوب سوريا بمجلس الأمن: تركيا قوة احتلال وسببت مأساة إنسانية فى الشمال السورى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال مندوب سوريا بمجلس الأمن بشار الجعفرى، إن تركيا قوة احتلال وسببت مأساة إنسانية فى الشمال السورى، مشيراً إلى أن بريطانيا وفرنسا تدعمان الإرهاب فى سوريا بدلاً من محاربته.

وأضاف الجعفرى، خلال اجتماع مجلس الأمن حول التصعيد بجنوب سوريا، أن دمشق وافقت على جميع طلبات برنامج الغذاء العالمى ومفوضية اللاجئين، مضيفاً أن التقرير المطروح بالجلسة تضمن شهادات غير موضوعية.

وأوضح أن تركيا فككت آلاف المعامل الطبية فى حلب ونقلتها إلى أنقرة، لافتاً إلى أن التقرير الأممى تجاهل معاناة أهالى الرقة بسبب مخالفات التحالف الدولى.

وذكر مندوب سوريا بمجلس الأمن، أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد سيادة سوريا وتدعم جماعات الإرهاب فى الجنوب السورى.