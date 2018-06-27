ممثل الأمم المتحدة: توقعات بتخطى أمريكا إنتاج السعودية للبترول العام الجارى

قال الدكتور محمد بيومى، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن هناك توقعات بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، هى الأعلى فى إنتاج البترول، خلال العام الجارى، مشيرا إلى أنها ستتعدى حجم إنتاج السعودية من البترول لأول مرة فى التاريخ.

وأضاف، خلال كلمته بورشة عمل وزارة البيئة الختامية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، أن أزمة الطاقة التى تعرضت لها مصر فى الفترة السابقة أظهرت أهمية تنفيذ إجراءات تخفيف وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن بدء التوجه للاعتماد على الطاقة الشمسية ساهم فى خفض أسعارها، موضحا أن الأسعار الآن انخفضت بحوالى ثلث سعرها في عام 2010، مشيرا إلى أن ذلك يساهم بدوره في خفض الانبعاثات.