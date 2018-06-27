مقتل 4 إرهابيين بأسيوط كونوا خلية لاستهداف المناطق الحيوية فى 30 يونيو

أسيوط ـ محمود عجمى

نجحت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، فى مداهمة خلية إرهابية وقتل أفرادها بمنطقة السوهاجية التابعة لمركز الغنايم.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بأسيوط، تفيد تكوين 4 أشخاص خلية إرهابية بمساكن السوهاجية بالغنايم، لاستهداف مناطق حيوية وتعكير احتفالات 30 يونيو.

وقال مصدر أمنى، إن الفرق الخاصة بوزارة الداخلية داهمت منطقة السوهاجية فجر اليوم، وتم الاشتباك مع العناصر الإرهابية، وتمكنت من قتلهم، وتم نقل الجثث تحت حراسة مشددة إلى مستشفى أسيوط الجامعى.