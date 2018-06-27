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الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:16 م
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مصلحة الدمغة والموازين: استخدام التكنولوجيا الحديثة لمطابقة أعيرة الذهب

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:56 م
مصلحة الدمغة والموازين: استخدام التكنولوجيا الحديثة لمطابقة أعيرة الذهب اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى اختبار أعيرة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، كما يتم حاليا تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التى تطرح المشغولات الذهبية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.



وأضاف، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مطابقة الأعيرة وفقا للتكنولوجيا الحديثة سيعمل على حماية المستهلك من أى محاولات غش، وكذلك سيحافظ على منتجات الشركات الملتزمة ومنع التلاعب.



 


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التكنولوجيا الحديثة

أعيرة الذهب




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