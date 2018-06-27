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"مصر للمقاصة" تخطر شركات السمسرة بشروط التصويت فى الانتخابات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:53 م
"مصر للمقاصة" تخطر شركات السمسرة بشروط التصويت فى الانتخابات محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة
كتب هانى الحوتى
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أرسلت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، خطابان لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، أمناء حفظ الأوراق المالية، تخطرهم فيها بتشكيل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة برقم 765 لسنة 2018.
 
وقال الخطاب :"تضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى المادة الثانية أولاً منه أن من مهام هذه اللجنة التأكد من أن التصويت يكون بمعرفة رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة شخصياً أو بتوكيل رسمى (موثق فى الشهر العقارى) أو تفويض موقع من رئيس مجلس الإدارة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها، على أن يكون التفويض محرر على مطبوعات الشركة وممهور بخاتمها.
 
وتابع :"وعلى ذلك، لن يقبل أى تفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة أو للتصويت فيها ما لم يتضمن أن المفوض أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها، على أن تتحمل الشركة المسئولية القانونية عن هذا الإقرار والتفويض".
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل، وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبدالبارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.
 
وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
 
 
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