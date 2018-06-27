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مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية من السعودية لعودة 3054 معتمرا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:57 ص
مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية من السعودية لعودة 3054 معتمرا مطار القاهرة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولى لعودة 3054 معتمرا، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، استقبل 10 رحلات من مطار جدة على متنها 1814 معتمرا، و6 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1240، بإجمالى 16 رحلة لعودة  3054 معتمرا، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فوروصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

 

وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضى المقدسة ستشهد كثافة فى التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميا، أى بإجمالى 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجارى، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

 


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