مصر تعرب عن خالص تعازيها فى وفاة أحد عناصر قوات حفظ السلام بجنوب السودان

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها فى وفاة أحد عناصر قوات حفظ السلام الأممية من دولة بنجلاديش فى جنوب السودان، وذلك فى أعقاب الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية فى غربى البلاد.

وأعرب البيان عن خالص المواساة لأسرة الفقيد، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب بنجلاديش فى تلك المحنة.

كما ثمن البيان جهود وتضحيات قوات حفظ السلام الأممية فى جنوب السودان، مشددا على استمرار الجهود المصرية لاستعادة التوافق الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.



