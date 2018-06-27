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مصرع 5 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة فى وادى النطرون

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:37 م
مصرع 5 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة فى وادى النطرون تنقيب عن الاثار -ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصرجودة
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لقى 5 عمال مصرعهم  أثناء قيامهم بالحفر داخل إحدى المزارع للتنقيب عن الآثار بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
 
وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين ورود بلاغ  لمباحث مركز وادى النطرون بغياب أحد العمال ويدعى محمد ع .م  مقيم بقرية دنشال بمركز دمنهور خلال عمله بإحدى المزارع بطريق الدبلوماسيين بوادى النطرون.
 
وبالفحص تبين وفقا للتحريات الأولية التى قام بها العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد حنفى رئيس مباحث وادى النطرون وجود أعمال حفر على بالمزرعة المشار اليها كما عثر على المتعلقات الشخصية على اثنين من العمال.
 
وتمكن ضباط فريق البحث من ضبط كل من:" ر.ع.خ" و " ح .ع.ا "  عمال بالمزرعة وبمواجهتهما أكدا قيامهما مع 5 من العمال بالتنقيب عن الأثار داخل المزرعة بتحريض من صاحب المزرعة  إلا أن الرمال انهارت عليهم ولم يستطيعا إنقاذ زملائهم ، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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