مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع فى ديرب نجم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت طالبة بالصف الثانى الثانوى العام، مصرعها تحت عجلات سيارة بمدينة ديرب نجم، وتحرر محضر بالواقعة بالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من مركز شرطة ديرب نجم، بمصرع" دعاء كرم" 17 سنة طالبة بالصف الثانى الثانوى العام، مقيمة مركز ديرب نجم، حيث دهستها سيارة أثناء سيرها بأحد شوارع ديرب نجم.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، برئاسة جمعة الشتشاوى، مدير النيابة، لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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