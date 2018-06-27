مصرع عامل بناء صعقًا بالكهرباء أثناء العمل بأحد العقارات فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل بناء مصرعه صعقًا بالكهرباء حال قيامه بالعمل بعقار تحت الإنشاء بناحية قسم ثان بالمنصورة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفي الطوارئ بالمنصورة إلى مأمور قسم ثان المنصورة، يفيد بوصول "محمد .ا" 25 عامًا عامل بناء ومقيم السنبلاوين جثة هامدة للمستشفى، بسبب تعرضه لصعق كهربائى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم و بسؤال والده "القناوي. ر" 56 عامًا قرر بأنه أثناء عمل نجله بعقار تحت الإنشاء ورفع بعض المخلفات حدث ماس كهربائي بأحد الأسلاك الكهربائية مما أدي إلي تعرضه للصعق ووفاته ولا توجد شبهة جنائية وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفنه وتحرر محضر بالواقعة.