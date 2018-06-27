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مستشار الكاتدرائية القانونى: انتهينا من إعداد لائحة جديدة للمجلس الملى للكنيسة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:00 ص
مستشار الكاتدرائية القانونى: انتهينا من إعداد لائحة جديدة للمجلس الملى للكنيسة منصف سليمان محامى الكنيسة
سارة علام
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قال مستشار منصف نجيب سليمان، المستشار الكنيسة القانونى، إنه انتهى واللجنة القانونية من إعداد لائحة جديدة للمجلس الملى للكنيسة القبطية، يصبح المجلس بموجبها هيئة استشارية للكنيسة تضم فى عضويتها أقباطا من مختلف التخصصات الحياتية المختلفة تلجأ إليها الكنيسة عند الحاجة.
 
وأكد سليمان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللائحة على مكتب قداسة البابا تواضروس الثانى وتنتظر اعتماد المجمع المقدس لها شأنها فى ذلك شأن كافة القضايا الكنسية الكبرى.
 
وكان المجلس الملى قد انتهت ولايته منذ عام 2011 ولم تجر لها انتخابات حتى اليوم، وأكد البابا تواضروس فى أكثر من مناسبة أن الكاتدرائية بصدد تغيير اللائحة الداخلية للمجلس وإصدار لائحة جديدة.
 
ومر المجلس الملى بمراحل عديدة منذ تأسيسه فى عهد الخديوى إسماعيل، ولكن كل أدواره تقلصت بعد قيام ثورة يوليو 52 يقول كمال زاخر، موضحًا أن العام 1955 شهد إلغاء الرئيس جمال عبد الناصر للمحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والمجالس الملية للمسيحيين واليهود حيث كانت تفصل تلك المجالس فى النزاعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم تشكيل محاكم الأسرة بدلًا منها، أما عام 1958 فصدرت قوانين الإصلاح الزراعى وتم فى ظله مصادرة الأراضى الزراعية المملوكة للباشاوات الأقباط والكنيسة، والتى كان يشرف عليها المجلس الملى، ثم جاءت قرارات التأميم عام 1961 وتمت مصادرة المستشفيات والمدارس المملوكة للكنائس، وأصبح المجلس الملى من وقتها مجلسًا للوجهاء الأقباط ولا يمارس أى أدوار.

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الكنيسة القبطية

منصف نجيب سليمان




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