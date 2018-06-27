مسئولة أممية تدين انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمى الروهينجا فى ميانمار

نيويورك (أ ش أ)

أدانت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى ميانمار يانجى لى انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكب ضد أقلية الروهينجا المسلمة، الذين فروا من أعمال العنف إلى بنجلاديش.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن يانجى لى - فى كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - "إن أولوياتها كمسئولة أممية تتمثل فى المشاركة البناءة مع حكومة ميانمار".

وأضافت أن الحملات التى شنها جيش ميانمار فى ولاية راخين وتسببت فى فرار نحو 700 ألف من مسلمى الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة تحمل بصمات الإبادة الجماعية.

ومن جانبه، اتهم السكرتير الدائم فى وزارة الخارجية بميانمار ميينت ثو، يانجى لى بأنها تفتقر إلى الموضوعية، وطالب باستبدالها.