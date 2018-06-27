مسؤول أمنى أفغانى: طالبان تكبدت خسائر فادحة فى الهجوم على قندوز

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قال مدير الأمن فى إقليم قندوز بشمال أفغانستان اللواء عبد الباقى إن حركة طالبان المُسلحة تكبدت خسائر فادحة فى الاشتباكات التى وقعت، اليوم /الثلاثاء/، مع قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانى فى الإقليم.

وأفاد عبد الباقى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - بأن آخر اشتباك بين القوات المسلحة الأفغانية ومُسلحى طالبان وقع فى حى الإمام صاحب فى إقليم قندوز، لافتا إلى أن عددا كبيرا من مُسلحى طالبان شنوا هجمات مُنسقة على نقاط الأمن فى دائرة إمام الدين، وأن القوات الأفغانية ردت على الهجوم وحدثت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 21 من مُسلحى طالبان..ولم يذكر أية معلومات تتعلق بخسائر القوات الأفغانية.

من جهتها..لم تُعلق حركة طالبان المناهضة للحكومة الأفغانية عن البيان الذى أصدرته قوات الأمن الأفغانية حتى الآن.