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مد أجل الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة مؤسسات الدولة لـ28 يوليو

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:44 م
مد أجل الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة مؤسسات الدولة لـ28 يوليو محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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قررت المحكمة العسكرية اليوم مد أجل الحكم على الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة مؤسسات الدولة، لجلسة 28 يوليو للحكم.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى إحالة المتهم للقضاء العسكرى بعدما أمرت بحبسه 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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