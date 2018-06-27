محكمة بلجيكية تؤجل النظر فى تجريد زعيم أكبر حزب متطرف من جنسيته لسبتمبر المقبل

كتب: أحمد علوى

أجلت محكمة استئناف أنتويرب، النظر فى طلب النيابة العامة بتجريد فؤاد بلقاسم الذى يعد أحد قادة الحزب المتطرف " الشريعة من أجل بلجيكا" المصنف كجماعة إرهابية من جنسيته البلجيكية إلى يوم 25 سبتمبر المقبل.

وكان فؤاد بلقاسم قد طلب من محاميه حضور الجلسة، والتمس الآخير من محكمة الاستئناف حضور المدعى عليه شخصا وقد وافقت المحكمة على طلب الدفاع.

وفى يناير 2016 حكم على فؤاد بلقاسم بالسجن لمدة 12 سنة وغرامة قدرها 30 ألف يورو لكونه رئيس الجماعة الإرهابية "الشريعة من أجل بلجيكا".

وكان تيو فراكين وزير الدولة البلجيكى لشئون الهجرة واللجوء قد أمر بحرمانه من جنسيته البلجيكية. ووفقا لمكتب المدعى العام فى أنتويرب فهو يمثل تهديدا دائما للأمن العام وأنه أخفق بالوفاء بالتزاماته كمواطن بلجيكى. ويحمل بلقاسم الجنسية المغربية وقد طلب من محكمة الاستئناف النظر فى حكم تجريده من الجنسية البلجيكية.