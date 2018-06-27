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محافظ القليوبية: 65% من الأطفال بالمحافظة يعانون من مرض التقزم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:55 م
محافظ القليوبية: 65% من الأطفال بالمحافظة يعانون من مرض التقزم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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كشف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن نسبة الأطفال من أبناء المحافظة المصابون بالتقزم بلغت 65% من الأطفال فى عمر "6 - 24 شهرا" يعانون من ظاهرة التقزم، وأن المحافظة بهذه النسبة تحتل المركز الأول على مستوى المحافظة فى نسبة الإصابة، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث ومؤسسة مصر الخير على تصنيع وجبات “بسكويت” تقدم للأطفال من سن عامين حتى 3 أعوام لعلاج هذا المرض حيث أن الأطفال فى هذا السن أكثر عرضه للإصابة بهذا المرض نتيجة سوء التغذية.

 

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم بحضور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية.

 

وأوضح عشماوى، أن الدراسات حول نسبة المرض بالمحافظة كشفت أن سوء التغذية وخاصة للام الحامل تؤدى إلى العديد من المشكلات سواء للام أو الطفل بعد الولادة وخلال سنوات عمره التالية حيث تؤدى التغذية غير السليمة إلى سوء التغذية ومن ثم ظهور العديد من المشاكل والتى من أهمها ظاهرة التقزم.

 

وأضاف محافظ القليوبية، أن التقزم هو أحد مشكلات سوء التغذية التى تؤثر سلبا ليس فقط على قصر قامة الطفل واختلاف قياساته الجسمية عن الطفل الطبيعى الذى حصل على التغذية السليمة الصحية، ولكن التقزم يؤثر أيضا على النمو العقلى والبدنى للطفل طوال حياته والتلف قد يكون غير رجعى وعندئذ يصبح الطفل غير قادر على التعلم أو اكتساب مهارات إذا ما قورن بالأطفال الأصحاء، وتعتبر هذه المشكلة مشكلة اقتصادية بجانب أنها مشكلة صحية وذلك لعدم تمكن هذه الفئة فى المشاركة الايجابية فى بناء الوطن لعدم قدرتهم على العمل الذهنى أو العمل البدنى أيضا، موضحا أن معظم الاضرار الناتجة من سوء التغذية تحدث فى فترة حمل الأم و24 شهرا الأولى من عمر الطفل.

 

وأشار عشماوى، أن مكافحة المرض ستتم عن طريق إنتاج التركيبة الغذائية الصحية من مواد طبيعية 100% ومطابق للمواصفات القياسية المحلية والعالمية،لافتا إلى هذا المشروع يعد استكمالا لمشروع SMART الذى سبق تمويله من هيئة اليونسيف للأطفال فى عمر أقل من سنة.


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