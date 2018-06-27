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محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 5 عقارات مخالفة بنطاق مركز ومدينة أوسيم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:09 م
محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 5 عقارات مخالفة بنطاق مركز ومدينة أوسيم اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قاد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للبدء فى إزالة 5 عقارات مخالفة من إجمالى 16 عقار بدون ترخيص بمنطقة أرض الأوقاف بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم .

وقال المحافظ فى تصريحات له خلال أعمال الإزالة، إن العقارات تم بنائها بدون ترخيص ودون إتباع المواصفات الفنية فى أعمال البناء إضافة إلى أنها تم بناءها فى حرم محور 26 يوليو والطريق الدائرى وعلى أرض زراعية .

وأضاف، أنه سيتم محاسبة أى مسئول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى فى مواجهة مخالفات البناء حتى إستفحالها أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات .

وناشد المحافظ، مواطنى الجيزة بالإستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصاً على أموالهم وقد تم تنفيذ الحملة وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين أعمال الإزالة حيث تم البدء فى إزالة 5 حالات صارخة على أن يتم إستكمال باقى أعمال الإزالة خلال الأيام القادمة حتى إزالة كافة العقارات المخالفة.

وأضاف المحافظ أن إجمالى القرارات الصادرة للعقارات بلغت 49 قرار سيتم تنفيذها بالكامل .


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