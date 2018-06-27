محافظة القاهرة: فتح الحدائق مجانا تزامنا مع احتفالات المواطنين بـ30 يونيو

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء محسن حجازى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن محافظ القاهرة أعلن فتح جميع الحدائق مجانا أمام المواطنين يوم 30 يونيو احتفالا بالثورة.

وأكد رئيس هيئة نظافة القاهرة، فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن الهيئة استعدت جيدا لاحتفالات المواطنين ب30 يونيو، حيث تم تجهيز الحدائق العامة والمتميزة، على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وكذلك رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الهيئة، والاهتمام بنظافة الشوارع خاصة بالتزامن مع احتفالات المصريين.

وأشار حجازى، أن قرار محافظ القاهرة، جاء لاسعاد المواطنين ورفع عبء ثمن تذاكر الدخول عن المواطنين.