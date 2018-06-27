محافظة القاهرة تزيل جراجا مخالفا على أرض أوقاف بالمطرية

ماجد تمراز

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى المطرية، حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة، الواقعة بنطاق الحي، رافقه خلالها قوة من مباحث شرطة المطرية والمتابعة الميدانية والإشغالات بالحي.

وأسفرت الحملة عن إزالة جراج بأرض أوقاف بالمسلة وتم إزالته نهائيًا واسترداد أملاك الدولة، كما تم ضبط 3 عربات كارو، تم مصادرتهم، تنفيذًا لقرار محافظ القاهرة الخاص بمبادرة "قاهرة بلا كارو"، للحفاظ على مظهر الشوارع الحضاري.

فيما التقى هاني يوسف، رئيس حي شبرا، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بالحي، بحضور المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2018 /،2019 للوقوف على احتياجات حي شبرا، من رصف وإنارة ومشاريع مقترحة لخدمة مواطني حي شبرا.