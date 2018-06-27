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محافظة الجيزة: الاحتفال بـ30 يونيو على مدار 3 أيام.. وتزيين الميادين بالأعلام

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:00 ص
محافظة الجيزة: الاحتفال بـ30 يونيو على مدار 3 أيام.. وتزيين الميادين بالأعلام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أكد اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة، أن المحافطة كثفت استعداداتها لاحتفالات 30 يونيو، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى والتجهيز للاحتفال بتلك الذكرى العظيمة على مدار 3 أيام.

 

وأضاف شمعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على رؤساء المدن والأحياء بتعليق الأعلام المصرية، إلى جانب الزينة النهارية والليلية والألعاب النارية وتعليق شاشات عملاقة عليها فيديوهات للمشروعات الكبيرة، فى كل الميادين والمدن والقرى وعزف موسيقى الشرطة وعمل السلاسل البشرية من الأطفال والشباب بالصور واللافتات.

 

وأوضح شمعة أن ثورة 30 يونيو يوم فاصل فى تاريخ مصر، حيث استعادت مصر قوتها وأمنها وإستقرارها ومسارها الصحيح، وعبرت عن إرادة شعب وأثبتت أن الشعب المصرى لديه الكثير من الوعى السياسى.


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