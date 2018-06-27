مجهولون يختطفون تاجر سيراميك من أمام منزله جنوب بنى سويف

بنى سويف ــ أيمن لطفى

اختطف مجهولون تاجر سيراميك من أمام منزله بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف وتواصل المباحث تحرياتها للوصول إلى الجناة.

تلقت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن، بلاغا من أهالى قرية أقفهص، يفيد تعرض "محمد ر" - تاجر سيراميك، للاختطاف من أمام منزله تحت تهديد السلاح من قبل ملثمين.

تم إخطار العميد مجدى لطفى رئيس مباحث الجنوب وأبلغ اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية الذى أمر بتشكيل فريق بحث جنائى ضم الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقيبين عمرو حسونة، وأحمد مشرف معاونى المباحث، وتم إخطار نقاط التفتيش والتمركز بالطرق الرئيسية بالمواصفات الشخصية للمختطف.