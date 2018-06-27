مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر ينعيان شقيقة الإمام الأكبر

كتب لؤى على

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ببالغ الحزن شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي وافتها المنية، صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر والأسرة الكريمة، داعين الله –عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما نعى رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي ونواب رئيس الحامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين و التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدمت الجامعة بخالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.