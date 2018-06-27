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مجلس الوزراء يوجه خطاب شكر لوزارة التجارة لاستجابتها السريعة لشكاوى المواطنين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:04 م
مجلس الوزراء يوجه خطاب شكر لوزارة التجارة لاستجابتها السريعة لشكاوى المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب- إسلام سعيد
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فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الاهتمام ببحث كافة شكاوى المواطنين، تلقت الوزارة خطاب شكر من مجلس الوزراء لجهودها الدؤبة واستجابتها السريعة لحل كافة الشكاوى الواردة من المواطنين وبصفة خاصة المتعاملين مع الوزارة من جمهور الرأى العام مثل المصدرين والمستوردين ورجال الصناعة والتجار.
 
 
أكد الخطاب ارتفاع نسب حسم الشكاوى الموجهة للوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (بوابة الحكومة الالكترونية) إلى جانب الموقع الرسمى لوزارة التجارة والصناعة www.mti.gov.eg  وحساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى https://www.facebook.com/mift.media.
 
 
صرح مصدر مسئول بالوزارة أنه يجرى حاليا تفعيل خاصية الاتصال المباشر مع جمهور المواطنين من خلال إنشاء مركز اتصال ( call center) لتحقيق مزيد من التواصل مع جمهور الرأى العام، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تسهيل عملية استقبال الشكاوى والمقترحات من مختلف المنافذ المباشرة وغير المباشرة، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة بشأن الاستفسارات فضلا عن وضع نظام تفاعلى يضمن المتابعة والتواصل عبر جميع قنوات التواصل المتاحة وهو ما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات جمهور المتعاملين مع الوزارة سواء بالطرق التقليدية أو الإليكترونية الحديثة.
 
 
 

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