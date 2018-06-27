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مجلس الوزراء يستعرض برنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:36 م
مجلس الوزراء يستعرض برنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين، أكد رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمواطن المصرى، الذى يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يرى المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة أن يلمس سريعاً تحسناً فى عدد من الملفات المهمة، على رأسها: النظافة، والمرور، والتواجد الشرطى المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة فى المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، موجهاً الوزراء المعنيين بهذه الخدمات أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة فى هذه الملفات.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تم التأكيد على أن يتم استكمال خطط العمل والبرامج التى بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحاً أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج الحكومة والإطار الفكرى الذى تم على أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفى مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية فى ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة فى المدى القصير بما فى ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومى والتركيز على قضايا النمو الاقتصادى والتشغيل والعدالة الاجتماعية.

 


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