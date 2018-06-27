متحدث "الوزراء": استرداد 975 قطعة أثرية مهربة منذ 2016 (فيديو)

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قضية تهريب الآثار خطيرة جداً، مضيفاً أن هناك جهدا مبذولا لاستعادة الآثار المهربة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة من مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية نهاوند سرى، أن الدولة تقوم بمحاولة منع تهريب الآثار بشتى الطرق، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من القطع الأثرية تم استردادها الفترة الماضية، ومنذ عام 2016 وحتى الآن، تم استرداد 975 قطعة أثرية من أكثر من بلد.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك تواصلا مع الحكومات والدول الأجنبية ليتم الإبلاغ عن أى أثار مهربة، وهناك تجاوب كبير من عدد من الدول مع مصر فى هذا الشأن.