"مباحث الشرقية" تضبط المتهم بقتل مسن والتخلص من جثته بترعة المنير

الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة بها إصابات، بمياه ترعة قرية المنير، دائرة المركز، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية، لشخص فى العقد الرابع من العمر، بمياه ترعة قرية المنير، وبه إصابات ظاهرية وإصابات بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة النقيب محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، برئاسة العميد عمرو رءوف، من كشف غموض الواقعة، بعد ساعات من العثور على الجثة، تبين أنها لمسن يدعى" كامل ع أ" 81 سنة مقيم بندر مشتول، مصابا بإصابات بالغة بالرأس أودت بحياته، وبتتبع خط سيره، تبين قيام" عادل ال ع" 58 سنة، باستدراجه وقتله والتخلص من جثته لخلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1370 إداري مركز مشتول السوق.