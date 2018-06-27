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ماكرون يعين السفير الفرنسى فى طهران ممثلا شخصيا له بسوريا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:12 م
ماكرون يعين السفير الفرنسى فى طهران ممثلا شخصيا له بسوريا ايمانويل ماكرون
(أ ف ب)
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان جريفو أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عين، اليوم الأربعاء السفير الحالى فى إيران فرنسوا سينيمو ممثلا شخصيا له فى سوريا.

وتابع غريفو أن سينيمو (61 عاما) المدير السابق للاستخبارات الخارجية ستنتهى مهامه في طهران فى أغسطس، موضحا ان فرنسا "لا تعيد بذلك فتح سفارة في سوريا".

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو لم تنسحب من اتفاقية خفض التصعيد فى جنوب سوريا، وفقا لما نشرته العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، عودة طاقمى مروحيات "كا -52" ومروحيتين قتاليتين إلى روسيا من سوريا.


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